SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Patrícia Maria Rodrigues, 45, foi encontrado enterrado no quintal da casa onde morava com o marido, em Guaiçara, a 440 km de São Paulo. O companheiro, de 61 anos, ainda não foi encontrado e é o principal suspeito do crime, segundo a Polícia Civil.

O nome dele não foi divulgado, o que impossibilitou o contato com a defesa pela reportagem. Segundo a polícia, o suspeito confessou a colegas de trabalho o assassinato. Ele não havia sido localizado até a tarde desta sexta-feira (10).

O corpo de Patrícia, achado nesta quinta-feira (9), estava em uma cova rasa feita no quintal aos fundos do imóvel que fica no bairro Jardim Dom Bosco, na cidade do interior paulista.

Os policiais chegaram até o local depois de uma denúncia que dizia que uma mulher teria sido assassinada pelo companheiro e enterrada no quintal da casa.

Ao chegar na casa, não havia ninguém. Os policiais entraram no imóvel, notaram que havia terra remexida no quintal e ao escavarem encontraram o corpo da mulher.

O corpo apresentava uma perfuração no pescoço, semelhante a marca de facada, e teria sido enterrado há cerca de 24 a 48 horas, segundo a polícia. Laudos periciais vão atestar a causa da morte e a data exata do crime.

"A Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de uma testemunha, onde após uma discussão, um homem teria atingido sua companheira com golpes de faca e a enterrado nos fundos da casa. Em buscas no interior da residência, os agentes encontraram o corpo da vítima soterrado", informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública), em nota.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso no ano passado por violência doméstica contra a vítima. Patrícia tinha uma medida protetiva contra o homem, porém havia reatado o relacionamento há pouco tempo, segundo relato de vizinhos à polícia.

Os vizinhos também relataram que o homem havia voltado a morar na residência com Patrícia e que as brigas entre o casal eram constantes. A polícia afirma que havia roupas do suspeito na casa, o que confirmaria que ele estava morando novamente no local.

A ocorrência foi registrada como feminicídio e ocultação de cadáver.