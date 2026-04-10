RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e a Prefeitura do Rio de Janeiro definiram, nesta quinta-feira (9), um plano para ampliar o número de escolas no Grupo Especial. A decisão foi tomada em reunião plenária na Cidade do Samba, com a presença do prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), do presidente da liga, Gabriel David, e de representantes das agremiações.

O planejamento prevê que o Grupo Especial tenha 15 escolas até o Carnaval de 2030. Em 2027, a disputa seguirá com 12 escolas, conforme o regulamento vigente. A partir desse ano, a ampliação ocorrerá de forma gradual: ao fim de cada ciclo, duas escolas da Série Ouro serão promovidas e uma será rebaixada. Com isso, o grupo passará a ter 13 escolas em 2028, 14 em 2029 e 15 em 2030.

Durante a reunião, foram discutidas condições para a implementação do modelo e a organização da transição. O presidente da Liesa afirmou que a proposta considera as regras atuais e a estrutura do evento.

O prefeito declarou que a gestão municipal dará suporte financeiro, logístico e de infraestrutura para a ampliação e destacou a necessidade de tempo para adaptação das escolas ao novo formato.

Também foi discutida a necessidade de melhorar condições estruturais equivalentes entre as agremiações para a preparação dos desfiles. A medida integra o planejamento para a organização do Carnaval nos próximos anos.