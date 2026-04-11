SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta da Artemis 2, nesta sexta-feira (10), deixou uma marca temporária no céu. Uma imagem feita da Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) mostra o rastro da cápsula Orion durante a reentrada na atmosfera. A bordo estavam os quatro astronautas da missão que voltou da Lua.

O autor da foto é o americano Chris Williams, da Nasa. O astronauta está na ISS desde dezembro de 2025, em sua primeira visita ao laboratório espacial, que fica a cerca de 430 quilômetros da superfície terrestre (esse dado é aproximado e sofre variações). A previsão é que a missão se estenda até julho deste ano.

"Primeiro vimos uma luz brilhante e um rastro enquanto o módulo de serviço se desintegrava. Não vimos a cápsula Orion em si durante a reentrada, mas vimos o rastro tênue que ela deixou na alta atmosfera", escreveu o astronauta na rede social X. "Estamos muito felizes que nossos amigos voltaram em segurança à Terra após essa missão inspiradora!"

Os astronautas Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, deixaram a cápsula em que viajaram ao redor da Lua às 22h35 desta sexta-feira (10), pouco mais de uma hora após o pouso no oceano Pacífico.

Durante a missão ao satélite natural, a equipe da Artemis 2 conversou ao vivo com a tripulação a bordo da ISS. Foi a primeira vez na história em que a Estação Espacial Internacional fez contato com uma nave tripulada fora da órbita terrestre.

A missão começou em 1º de abril, às 19h35. Com a cápsula Orion no topo, o foguete SLS partiu da plataforma 39B, em Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos.

Na segunda-feira (6), os astronautas se tornaram os humanos a viajar mais longe da Terra: 406,7 mil quilômetros. O número superou em pouco mais de 6.000 quilômetros o recorde anterior, da Apollo 13, em 15 de abril de 1970.

Além disso, Koch virou a primeira mulher a sobrevoar a Lua, Glover, o primeiro negro, e Hansen, o primeiro não americano. Também foi a primeira vez que uma jornada lunar contou com quatro astronautas. Nas da missão Apollo, entre 1968 e 1972, eram três.

A Artemis 2 foi a primeira missão lunar tripulada deste século. A última havia sido realizada em 1972, quando a Apollo 17 levou humanos ao solo do satélite.