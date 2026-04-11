SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao contrário da sexta (10), quando o tempo ficou fechado a maior parte do tempo e choveu, a região metropolitana de São Paulo deve ter um sábado (11) com o clima mais estável e sem chuva.

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sábado deve começar com céu encoberto e chuviscos entre a madrugada e o início da manhã.

Durante o dia, a quantidade de nuvens varia, acontecem aberturas de sol e não há previsão de chuva significativa. Com isso, a temperatura mínima deve ficar em 16°C cedo e a máxima pode subir até os 24°C.

Nesta sexta (10), o clima ficou a maior parte do tempo fechado, com chuva à tarde. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 21,3°C às 11h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição oficial.

O clima deve ficar instável em toda a região Sudeste, com previsão de chuva mais intensa no noroeste mineiro e norte capixaba. De acordo com a Climatempo, desde o início do dia há chance de chuva fraca a moderada no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. No Espírito Santo e em áreas de Minas Gerais, pode chover de forma moderada a forte, com risco de temporais.

a meteorologista Lívia Caetano prevê que, ao longo do dia, as pancadas se intensificam principalmente no Espírito Santo e em Minas Gerais. No interior paulista, a chuva é mais fraca e isolada, enquanto no sul do estado pode ser mais intensa. Os ventos ficarão entre 40 e 50 km/h em grande parte de São Paulo.

O Inmet emitiu dois alertas laranja, de perigo, para chuvas intensas neste sábado. O primeiro é em uma área pequena que engloba o sul da Bahia e o noroeste mineiro. O outro é uma área bem maior no interior da amazônia, entre o Acre e Tocantins

Nesses locais, o instituto prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.