BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Uma pelúcia de Lua flutuando. Cookies comidos no lado escondido do satélite natural da Terra. A única privada da missão lunar com defeito. Uma Nutella flutuando em meio a astronautas trabalhando. Uma emocionada homenagem. E olhos humanos vendo um eclipse solar direto do espaço.

Os americanos Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e o canadense Jeremy Hansen, 50 voltaram à Terra nesta sexta-feira (10). Eles contornaram a Lua e se tornaram os humanos a viajar mais longe da Terra.

E também fizeram história ao participar da primeira missão a levar humanos ao redor da Lua neste século.

Veja a seguir alguns dos principais momentos e outros curiosos da missão do quarteto, agora de volta ao planeta.

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Lançamento da histórica missão

Após um considerável atraso, a missão com Wiseman, Glover, Koch e Hansen decolou, com sucesso, em 1º de abril de 2026. Eles partiram de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA).

Rastro da missão

Um rastro em zigue-zague logo acima da Terra foi o sinal deixado pela Artemis 2. Ele foi visto e registrado pelo americano Chris Williams, que passa uma temporada na ISS (Estação Espacial Internacional). Ele só não teve a sorte de ver a nave.

Diferenças políticas, mas concordância quanto ao espaço sideral

Pesquisa da Reuters/Ipsos durante a Artemis 2 mostra que 69% dos americanos disseram estar empolgados com a exploração espacial e aproximadamente 80% têm visão favorável da Nasa, incluindo grandes maiorias tanto de republicanos quanto de democratas.

Pessoas se reúnem no dia do lançamento da missão Artemis 2, em Titusville, Flórida, nos EUA Marco Bello

Terra, redonda como sempre

Uma olhadela para trás, no caminho para a Lua, proprocionou visões como esta para os astronautas da Artemis 2.

A Terra em registro feito a partir da cápsula Orion, da missão Artemis 2 Nasa no X Imagem da Terra vista do espaço mostrando a Austrália em destaque à esquerda, com nuvens dispersas sobre os oceanos e continentes visíveis. Fundo preto do espaço circunda o planeta. Imagem pequena ****

Uma pelúcia no espaço

Um pequeno bichinho de pelúcia, criado por uma criança, acompanhou os astronautas durante a missão e as conversas, ao vivo, que tiveram com a Terra. Era o sempre sorridente Rise.

Morcego na Orion

Wiseman brincou que Koch dormiu, na viagem, "de cabeça para baixo no meio do veículo, tipo um morcego pendurado no nosso túnel de acoplamento". Koch lembrou, porém, que não existe teto ou chão no espaço.

Missão Nutella?

O que em um filme ou uma postagem em rede social poderia ser uma inserção publicitária, na nave da Artemis 2 era apenas um dos itens do cardápio dos astronautas. Durante a transmissão da missão, um pote de Nutella pôde ser visto flutuando ao lado da tripulação. Assim como na Terra, um docinho sempre vai bem.

'Pôr da Terra'

William Anders, da Apollo 8, fez a famosa foto "Earthrise" (nascer da Terra) em dezembro de 1968, na véspera do Natal. Após 57 anos, a tripulação da Artemis 2 apresentou a foto "Earthset" (pôr da Terra).

Uma cratera lunar chamada Carroll

A esposa de Wiseman, Carroll Taylor Wiseman, morreu em 2020. Como homenagem, a tripulação da Artemis 2 indicou uma cratera, que puderam ver ao se aproximar da Lua, para receber o nome Carroll. A situação levou a um momento emocionante durante a missão.

Apagão

Ao dar a volta na Lua, a Artemis 2 ficou cerca de 40 minutos sem contato com a Terra. A missão levou os astronautas para o mais longe da Terra que uma pessoa já foi.

Terra parcialmente obstruída pela Lua, em cena captada pela Artemis 2 enquanto contornava o satélite

O lado escuro dos cookies

Os astronautas passaram pelo lado oculto da Lua e viram paisagens que nenhum olho humano havia visto pessoalmente antes. E, enquanto viviam uma parte da história, eles decidiram por um breve momento celebrar com cookies.

Eclipse solar

Durante a volta na Lua, os astronautas puderam presenciar um eclipse solar do espaço, com a Lua se posicionando entre a nave Orion e o Sol. Esse era um dos momentos mais esperados para observações científicas.

Alegria de quem vai e de quem fica

Na Nasa, aqueles que acompanhavam a jornada e davam apoio à Artemis 2, sorriram, emocionaram-se e celebraram as observações científicas da missão.

Treinados para fotografar

Os astronautas tiveram um detalhado treinamento para conseguir tirar boas e necessárias fotos durante a missão. Tiveram direito até a uma Lua inflável para praticar.

Eles tinham uma privada e um problema

Logo no início da viagem, um alerta soou na missão: a privada do único e exclusivo banheiro --que não existiu em outras missões à Lua-- não estava funcionando como deveria. Koch foi a responsável por tentar resolver a situação. "Tenho orgulho de me chamar de encanadora espacial."

De volta pra casa

A amerissagem ocorreu exatamente como planejado, inclusive com precisão no horário: 21h07 (horário de Brasília).

Mas, após dias se comunicando do espaço com a Terra praticamente sem atrasos, os tripulantes da missão não conseguiam contato com os mergulhadores que deveriam ir tirá-los de dentro da nave, que permaneceu intocada, por um bom tempo, boiando no mar.

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