SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu ao ser atingido por um ônibus na madrugada deste sábado (11) no terminal Parque Dom Pedro 2º, no centro de São Paulo. A vítima não portava documentos e não foi identificada, segundo a Polícia Civil.

Em depoimento registrado em boletim de ocorrência, o motorista afirmou que conduzia o ônibus para dentro do terminal quando percebeu um leve impacto. Ao verificar, constatou que havia uma pessoa caída ao lado do veículo.

Equipes de resgate foram acionadas e a morte foi confirmada no local, segundo a secretaria de Segurança Pública.

Ainda segundo a secretaria, a vítima não portava documentos, indicando ser pessoa em situação de rua.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans afirmaram em nota que a ocorrência envolveu um ônibus da linha Term. Vila Prudente - Term. Pq. D Pedro II ( N504/11), administrada pela Via Sudeste.

Equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência, segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).