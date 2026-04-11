SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos sofreu fratura grave nos joelhos enquanto praticava exercício em uma academia no Distrito Federal.

Vídeo exibido pela TV Globo mostra o momento do acidente. Segundo a emissora, Júlia Stefany Cotrim Beserra praticava exercício conhecido como elevação pélvica, com uma carga de aproximadamente 180 quilos.

Acidente ocorreu enquanto ela tentava tirar a trava de segurança. Na sequência, a barra com as anilhas cai, e outros alunos correm para ajudá-la. Eles retiram as anilhas de cima das pernas da estudante.

Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrê-la. Ela foi levada para o Hospital de Base, fez exames de raio-x e tomografia, que constataram a fratura nas duas pernas.

Jovem registrou Boletim de Ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia. Na delegacia, segundo a TV Globo, a jovem disse que já estava acostumada a treinar com o peso de 180 quilos e que o cinto na região pélvica se soltou e desceu para os joelhos. Ela acredita que a trava de segurança se rompeu.

Advogado que defende estudante se manifesta pelas redes sociais. "Viu esse acidente na academia? Estou atuando nessa ação e pasmem? Ela quebrou os dois joelhos e o hospital de Base mandou pra casa como se nada tivesse acontecido", escreveu o advogado Marcos Vicenzo em seu perfil no Instagram.

O UOL tentou contato com a academia Evolve, por e-mail e WhatsApp. Mas não obteve retorno até o momento. A reportagem também pediu posicionamento ao Governo do Distrito Federal sobre o atendimento no Hospital de Base. O texto será atualizado caso haja respostas.