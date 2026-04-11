SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar e três suspeitos morreram após um tiroteio na madrugada deste sábado (11), em Sorocaba (SP), durante a fuga de um grupo que havia acabado de assaltar uma farmácia.

Grupo roubou cerca de R$ 3 mil do caixa e dezenas de medicamentos. Segundo a polícia, a quadrilha tinha assaltado uma farmácia 24 horas, na Avenida Professora Izoraida Marques Peres, no bairro Campolim, área comercial da cidade.

Na fuga, carro foi abordado por patrulhamento da Força Tática do 55º BPM/I. A abordagem aconteceu na Avenida Carlos Comitre, continuação da avenida Professora Izoraide Marques Peres. O carro do 55º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado na cidade, teria sido recebido a tiros.

Na troca de troca de tiros, policial militar foi atingido na cabeça. Matheus Almeida Rodrigues ainda foi levado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, passou por cirurgia, mas não resistiu.

Três suspeitos também morreram. Segundo registros policiais, um quarto homem foi preso. Outro envolvido conseguiu fugir do local. Todos ocupavam o Volkswagen Virtus prata, com placas de Volta Redonda (RJ), que tem registro de veículo roubado.

Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar circunstâncias da ação. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) esse é o procedimento padrão quando há morte decorrente de intervenção policial.

Bazalhão faz homenagem a policial morto em ação. Por meio de perfil em rede social, escreveu: "Recebam o abraço fraterno dos integrantes do 55º Batalhão Policial Militar do Interior. Com nosso mais sincero pesar."

Polícia Civil segue com as investigações criminais. A apuração vai investigar o caso, para confirmar o roubo e o confronto. A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos mortos e do detido.