Reconhecido por seu estilo elegante, Ruy Castro realiza pesquisas minuciosas e é dono de inconfundível talento para transformar fatos históricos em narrativas envolventes. Ao longo da carreira, destacou-se com livros como Chega de Saudade, sobre a história da bossa nova; Estrela Solitária, considerado um clássico da biografia esportiva; e Carmen, retrato definitivo da cantora Carmen Miranda.

Durante a edição de estreia da nova temporada de Conversa com o Autor, o escritor fala da infância e dos medos que permearam sua trajetória. Ruy revela ainda os erros, acertos e vitórias em livros com tramas que empolgam os leitores e são marcantes como registros de grandes personagens da história brasileira.

Além da produção literária, Ruy Castro também atua no rádio, participando de séries e crônicas na Rádio MEC, onde compartilha fatos e curiosidades da cultura brasileira. No Conversa com o Autor deste domingo, o grande cronista fala da sua participação nas produções radiofônicas e da alegria de estar nas ondas do rádio em uma emissora pública e tão marcante para o país.

Ao longo do papo com Katy Navarro, Ruy aborda a sua nomeação para a Academia Brasileira de Letras em 2022. O convidado analisa ainda o presente e o futuro a partir das novas tecnologias e da Inteligência Artificial.

Com o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura, o Conversa com o Autor recebe escritores para uma entrevista sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros. Para a nova temporada, já estão confirmados nomes como Ana Maria Machado, em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil, e Cibele Tenório, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para falar da premiada obra Almerinda Gama: A sufragista negra.