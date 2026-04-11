SÂO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10) em Juiz de Fora (MG) com suspeita de envenenamento. A mãe dela, uma mulher de 34 anos, segue internada em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pouco antes das 16h de quinta-feira (9) por funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Regional Leste que faziam o atendimento das duas vítimas e suspeitaram de um possível envenenamento.

Menina de 6 anos morreu no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora (MG), na madrugada desta sexta-feira (10); há suspeita de envenenamento Reprodução Divulgação HMTJ Segundo o registro da PM, um médico contou aos policiais que a criança chegou com parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pela equipe da unidade.

Depois, a mãe da menina, que tinha chegado consciente à unidade, evoluiu para um quadro semelhante, também apresentando parada cardiorrespiratória, além de salivação excessiva. Ambas foram submetidas a procedimentos de intubação.

O médico ainda disse à polícia ter observado resíduos com características semelhantes ao chumbinho no vômito da criança.

Horas depois, a menina foi transferida para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, onde morreu na madrugada desta sexta.

Neste sábado (11), em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que o caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Juiz de Fora.

Segundo a PM, mãe e filha chegaram à UPA na quinta com ajuda do irmão da mulher. Eles dividem um imóvel no bairro São Benedito. O homem disse aos policiais que a irmã o informou que a filha passava mal e ajudou no deslocamento delas até a UPA mais próxima.

Com a suspeita de envenenamento apontada por um médico da UPA, o irmão voltou à residência para tentar encontrar possíveis alimentos consumidos. Ele levou um chocolate, um biscoito e um iogurte, todos já abertos, até a UPA, mas uma perícia no local não identificou substâncias estranhas.

Mais tarde, contudo, policiais também encontraram no imóvel um prato com resto de macarrão do tipo instantâneo com presença de substância suspeita. O material foi recolhido para análise.