SÂO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (10) por esfaquear um sobrinho e manter duas familiares em cárcere privado em um apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil.

Em nota, a corporação afirmou que agentes da 12ª DP, localizada no mesmo bairro, foram acionados para a ocorrência após ouvirem gritos de socorro vindos da rua.

Ao chegar ao apartamento, a equipe teria encontrado as duas familiares sob ameaça do homem armado com uma faca. Uma das reféns é irmã do suspeito.

"Durante a ação, os agentes apuraram que, momentos antes, o homem havia tentado atacar a própria irmã durante um desentendimento familiar. Ao intervir para defender a mãe, o sobrinho do agressor foi esfaqueado e precisou de atendimento médico", disse a polícia.

Ainda de acordo com a corporação, os agentes conseguiram negociar a libertação das reféns e a rendição do suspeito. O homem foi hospitalizado sob custódia. A polícia não divulgou informações sobre o estado de saúde dele e do sobrinho esfaqueado.

O suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e cárcere privado. A faca utilizada na ação foi apreendida.