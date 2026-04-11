SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa divulgou foto dos astronautas da missão espacial Artemis 2 ao lado da cápsula, que pousou no oeano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (10), após passar dez dias em viagem espacial ao redor da Lua.

Na imagem, Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, aparecem sorridentes ao lado do módulo que os trouxeram de volta à Terra, batizado pela equipe de Integrity. Os astronautas disseram que o nome representa a base de confiança, respeito, franqueza e humildade entre eles e os demais envolvidos na missão.

O registro foi feito no porta-aviões USS John P. Murtha, onde os astronautas foram levados para os primeiros exames médicos. A previsão é de retornem ao Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston (Texas), neste sábado (11).

A cápsula, equipada com um escudo protetor, foi usada na etapa final da missão que impôs o desafio à tripulação de sobreviver à temperatura de quase 2.800 graus Celsius devido ao choque com a atmosfera terrestre. Em seguida, foi deflagrado o sistema de frenagem com uso de para-quedas, para reduzir a velocidade de 38,4 mil km/h atingida na chegada à Terra.

A amerissagem se deu às 21h07 (ainda à tarde, 17h07, na costa oeste dos Estados Unidos), exatamente como o planejado, no ponto culminante de uma cadeia de eventos que começou às 15h53, quando a cápsula usou seu módulo de serviço para realizar a última manobra de correção de trajetória, colocando-a rumo ao seu destino.

Em comunicação com a central de comando, assim que cápsula tocou as águas do Pacífico, a tripulação afirmou estar bem.