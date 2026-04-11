CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um casal de Curitiba (PR) morreu após ser atacado por um homem no apartamento de veraneio deles, em Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, na madrugada desta quinta-feira (9).

Até início da tarde deste sábado (11), ninguém havia sido preso. O caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte) e investigado pela Polícia Civil catarinense.

As vítimas são José Cândido Ribeiro Júnior, 72, e Thelma Barth Ribeiro, 67. Os sepultamentos estão previstos para as 17h30 deste sábado, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

"As diligências investigativas prosseguem de forma intensiva, com a realização de perícias detalhadas no imóvel e a oitiva de testemunhas", disse a Polícia Civil, em nota, neste sábado.

De acordo com registro feito pelo 21º Batalhão da Polícia Militar, o homem teria invadido o apartamento, localizado em Meia Praia, por volta das 3h de quinta.

Quando os policiais entraram no apartamento, encontraram as duas vítimas "com sinais de muita violência".

"Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico", diz o registro da PM, de quinta.

O homem foi levado primeiro a um hospital em Navegantes e depois transferido ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, cidade vizinha, onde acabou morrendo nesta sexta-feira (10).

Ribeiro Júnior era médico aposentado e atuou como servidor em Lauro Müller, cidade do sul catarinense. Em nota, a prefeitura disse que ele deixa "um legado de profissionalismo e humanidade".

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do doutor José Cândido Ribeiro Júnior, médico que dedicou muitos anos de sua vida ao cuidado e bem-estar da comunidade", afirmou a administração.