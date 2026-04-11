SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de 24 horas após concluírem a primeira missão tripulada à Lua no século, os astronautas da Artemis 2 participaram de um evento de boas-vindas em Houston, no Texas. O quarteto riu e emocionou-se. E, ao menos um deles, disse ainda não ter processado o feito que alcançaram.

Os americanos Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e o canadense Jeremy Hansen, 50, tornaram-se os humanos a viajar mais longe da Terra.

"Não faço ideia do que dizer", afirmou logo no início Wiseman. "Estamos conectados para sempre e ninguém aqui vai ter ideia do que passamos juntos."

Em seguida, ele comentou não ser fácil ficar longe de casa, a milhares de quilômetros de distância. "Antes do lançamento, a sensação é que aquilo é o maior sonho do mundo. Mas, quando você está lá, só quer voltar para sua família e amigos", disse o comandante da Artemis 2, emocionado. "Ser humano é algo especial, assim como estar na Terra."

"Ainda não processei o que fizemos", afirmou em seguida Glover. O piloto da missão, então, agradeceu a Deus e disse ser grato por ter tido a oportunidade de ir ao espaço.

A próxima a assumir o microfone foi Koch. A especialista de missão, a primeira mulher a participar de uma jornada lunar, disse não ter conseguido dormir neste sábado (11).

"O que me impressionou não foi necessariamente a Terra, e sim toda a escuridão no entorno. A Terra é apenas um bote salva-vidas flutuando imperturbável no Universo", afirmou ela.

"Planeta Terra, você é uma tripulação", emendou ela em seguida, fazendo uma referência ao significado que deu para a palavra tripulação no início de seu discurso --um grupo unido e com o mesmo propósito, disposto a se sacrificar um pelo outro.

O último a falar, Hansen brincou que era o mais distante --a poucos passos no palco-- que estava de Wiseman há muito tempo --o comandante da Artemis 2 levantou-se e caminhou até o canadense e se sentou ao lado dele, arrancando risos do público presente na sala em Houston.

"Vocês não têm ouvido muito a gente falar sobre ciência, sobre o que aprendemos. Isso é porque ela está lá e é incrível", disse Hansen. "Mas é a experiência humana que é extraordinária para nós", acrescentou.

Em meio a políticos, funcionários da Nasa e familiares dos astronautas na plateia, estava o bilionário Jeff Bezos, fundador da Blue Origin. A empresa desenvolve para a Nasa um dos dois módulos lunares a serem usados para pousar na Lua. O outro está nas mãos da SpaceX, de Elon Musk.

O plano da Nasa é testar os módulos na Artemis 3, prevista para 2027. Essa missão consistirá em um voo em órbita baixa da Terra com astronautas a bordo da cápsula Orion, que deve se acoplar a um dos módulos --ou a ambos.