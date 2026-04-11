SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 53 anos morreu na tarde deste sábado (11), após um policial militar de folga intervir em um assalto, na zona leste de São Paulo.

A vítima foi atingida durante uma troca de tiros entre o PM e criminosos na avenida Regente Feijó, no Tatuapé, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A mulher foi socorrida ao Pronto-Socorro Tatuapé, mas não resistiu.

A ocorrência está sendo apresentada no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que apura a morte.

Também foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar) para investigar os fatos.

A SSP lamentou a morte e se solidarizou com a família.