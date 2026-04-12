SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula perde vantagem e empata com Flávio no 2º turno, violência policial cresce, negociações entre EUA e Irã termina sem acordo e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (12).

Eleições 2026

Datafolha: Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno. No retrato de abril, Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 45%; Zema e Caiado fariam 42% contra presidente.

Artemis 2

'Ainda não processei o que fizemos', diz piloto da Artemis 2 após viagem ao redor da Lua. Astronautas participaram de evento no Texas menos de 24 horas após regressar à Terra. Quarteto comentou a experiência a bordo da cápsula Orion.

Violência

Violência policial cresce após recorde em SP; Baixada Santista tem alta de 283% nas mortes. Número de pessoas mortas por PMs no estado aumentou 41% no primeiro bimestre; homicídios e roubos caíram.

Mercado

Governo começa a implementar sistema de chamadas verificadas contra fraudes telefônicas. Ferramenta será capaz de indicar se ligação partiu ou não de origem confiável. Projeto prevê sistema de credenciais digitais.

Governo Lula

Governo Lula gasta R$ 2 milhões com cachês para influenciadores e artistas. Participação de influenciadores reflete novos hábitos de consumo de mídia, diz Secom, comandada por Sidônio.

Hungria

Hungria decide neste domingo (12) destino da era Viktor Orbán, ícone da ultradireita global. Pesquisas apontam favoritismo de Magyar, ex-aliado, mas vitória precisa de folga para permitir reformas.

Guerra no Irã

Primeiro dia de negociações entre EUA e Irã no Paquistão termina sem acordo. Teerã diz estar 'com o dedo no gatilho', e vice de Trump diz que sua delegação 'não está muito receptiva'

Celebridades

Príncipe Harry é processado por difamação por instituição de caridade que ele mesmo fundou. Duque de Sussex cofundou a Sentebale em 2006 como homenagem à mãe, mas renunciou em 2025.

Musica

Luísa Sonza mescla megahits com novo álbum em sua estreia no Coachella. Apresentação no festival americano acontece em meio à críticas negativas de "Brutal Paraíso", lançado há uma semana.

São Paulo

Superior Tribunal Militar decreta prisão preventiva de soldado que matou colega. Testemunhas relatam que soldado, que nao teve a identidade revelada, manuseava arma de forma inadequada, em tom de brincadeira.

Governo trump

Trump xinga apoiadores após receber críticas e expõe racha em sua base. Presidente usa sua rede social para ofender antigos aliados com adjetivos que antes guardava para opositores.

Televisão

Morre Silvio Matos, ator e dublador que fez sucesso na internet, aos 82 anos. Estrela fez teatro e televisão, com novelas em diversas emissoras. Ele ficou reconhecido nos últimos anos pelas esquetes no canal Parafernalha.