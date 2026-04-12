SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem previsão de chuva, a cidade de São Paulo deverá amanhecer neste domingo (12) ensolarada e com poucas nuvens no céu depois de uma madrugada nublada, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da administração municipal.

As temperaturas vão variar ao longo do dia, com mínima prevista em 15ºC e a máxima, em 26ºC. O céu volta a ficar nublado durante a noite.

O ar continua mais seco e isso deve promover dias ensolarados, de acordo o CGE, revertendo a instabilidade registrada na última semana.

A capital registrou pancadas de chuva de segunda a sexta-feira passada (10). A temperatura, por sua vez, caiu neste final de semana, quase um mês após o início do outono.

Não deve ser muito diferente na segunda-feira, quando a capital terá mínima de 15ºC e máxima de 27ºC, segundo o CGE. À tarde, a umidade relativa do ar deverá cair a 30%.

No interior do estado o cenário é praticamente o mesmo para este domingo.

Em Ribeirão Preto, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima prevista é de 19ºC e máxima, de 32ºC.

Sorocaba, por sua vez, terá mínima de 17ºC e máxima de 31ºC. O mesmo ocorre para Campinas, com a diferença de que a máxima será de 32ºC de acordo com o instituto.

A situação muda para a região oeste de São Paulo, onde o domingo deverá ser de céu com bastante nuvens durante o dia e pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite.

É o caso de Presidente Prudente, onde a mínima prevista é de 18ºC e a máxima, de 31ºC.

O mesmo vale a regiões litorâneas ao extremo sul do estado, como Cananeia.

Isso já não ocorre para Santos, por exemplo, onde o final de semana vai terminar com muitas nuvens à noite depois de uma manhã ensolarada. A mínima prevista para a cidade é de 17ºC e a máxima, de 29ºC. Para São Sebastião a máxima prevista é a mesma; a mínima, por sua vez, será de 16ºC segundo o Inmet.