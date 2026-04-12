SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após acidente em um brinquedo de um parque de diversões em Itabirito (MG).

O acidente ocorreu na noite deste sábado (11) no Minas Center Park. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, uma peça do brinquedo "brocumela", também conhecido como "minhocão", se soltou e provocou a queda das pessoas.

Os feridos receberam atendimento ainda no parque e depois foram levados para a UPA Celso Matos. De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma das pessoas entrou em parada cardiorrespiratória e morreu no local.

A vítima que morreu foi identificada como Carolina Beatriz por veículos de imprensa de Minas Gerais. Ela era uma jovem cantora gospel e estava no brinquedo quando houve a falha de funcionamento. Segundo a Prefeitura de Itabirito, o brinquedo foi interditado.

A Prefeitura de Itabirito informou que o parque possui alvará para a realização de suas atividades no município. A Polícia Civil esteve no local para realizar uma perícia técnica para investigar o motivo pelo qual a peça se soltou do brinquedo.

O Minas Center Park lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família da vítima que morreu. Em nota no Instagram, o parque disse que "está à disposição das autoridades para a apuração completa dos fatos, contribuindo de forma transparente com as investigações, a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido".