SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 30 pessoas morreram pisoteadas no sábado (11) durante um tumulto na Citadelle Laferrière, um ponto turístico no norte do Haiti.

Estudantes e turistas estavam no local participando de um evento. O ponto turístico é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Ainda não há informações sobre a causa do tumulto.

O número de vítimas ainda pode aumentar. A informação é de Jean Henri Petit, chefe da Defesa Civil da região, que confirmou o local exato do incidente e coordena os alertas de resgate.

A Citadelle Laferrière atrai milhares de visitantes por sua importância histórica. A fortaleza foi erguida no início do século 19, logo após a independência do Haiti em relação à França, sendo um dos locais mais populares do país.