Somos o primeiro povo que teve contato com os portugueses. E somos desmatados desde 1500. Ele recorda que, na infância, via muito mais araras do que hoje, por exemplo. Tapurumã diz que a comunidade conta com projetos ambientais para reinserir as aves no ecossistema.

O artista explica que os artesãos fazem os cocares a partir das penas que caem dos animais. Há muitos animais da minha infância que já desapareceram porque tem muita queimada criminosa.

"Falta de consciência"

Outra artesã pataxó, Ahnã, de 45 anos, que vive na Aldeia Velha, também em Porto Seguro (BA), diz que está sendo preciso recorrer até ao zoológico para buscar penas de animais.

É uma tristeza muito grande você ver que os animais que eram livres estão hoje em uma área fechada por causa do desmatamento e da falta de consciência ambiental do ser humano.

No dia a dia, ela sente falta do gavião real, da arara e até do papagaio. Papagaio também está ficando bem escasso e a gente precisa promover mais ações de consciência ambiental.".