SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora gospel Carolina Beatriz, que morreu após acidente em um brinquedo de um parque de diversões no interior de Minas Gerais, será velada e sepultada neste domingo (12). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Jovem morreu após acidente na noite no sábado, no parque de diversões Minas Center Park. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, uma peça do brinquedo "brocumela", também conhecido como "minhocão", se soltou e provocou a queda das pessoas. Segundo a Prefeitura de Itabirito, o brinquedo foi interditado.

Cantora havia lançado projeto para captar recursos para gravação de canções. O 2º projeto autoral gospel de Carolina Beatriz tinha levantado R$ 1.650,00 de R$ 5.500 necessários para financiar a gravação. "Estou indo em busca de realizar mais esse sonho, de gravar meu segundo projeto autoral gospel!", postou em 25 de fevereiro.

Outras pessoas ficaram feridas. As vítimas receberam atendimento ainda no parque e depois foram levadas para a UPA Celso Matos. De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma das pessoas entrou em parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Prefeitura de Itabirito informou que o parque possui alvará para a realização de suas atividades no município. A Polícia Civil esteve no local para realizar uma perícia técnica para investigar o motivo pelo qual a peça se soltou do brinquedo. Testemunhas foram ouvidas na 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

O Minas Center Park lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família da vítima que morreu. Em nota no Instagram, o parque disse que "está à disposição das autoridades para a apuração completa dos fatos, contribuindo de forma transparente com as investigações, a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido".