RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem abandonado em uma área de mata foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (11) no município mineiro de Três Marias (a cerca de 270 km de Belo Horizonte).

Ele teria sido contratado para executar um trabalho em uma roça próxima, mas o responsável por encomendar o serviço não teria retornado para buscá-lo.

O trabalhador relatou que o abandono durou cerca de quatro dias, que permaneceu sem alimentação e que ingeriu apenas água suja encontrada no local para sobreviver, apontam as informações oficiais.

O homem resgatado tem 52 anos e foi identificado apenas com as iniciais D.M.A. O nome do suposto contratante não foi revelado pelos bombeiros.

A vítima apresentava sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés.

Imagens divulgadas pelos militares mostram um agente carregando o trabalhador em direção a um veículo da corporação.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para uma unidade de saúde.

Segundo os militares, os familiares do homem foram comunicados e estavam em deslocamento para o hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por um funcionário de uma fazenda próxima ao local da ocorrência.

Conforme a instituição, esse funcionário relatou ter localizado o homem debilitado em uma região conhecida como beira do Ribeirão do Boi, às margens da BR-040.

Na manhã deste domingo (12), a reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais se a instituição está investigando o caso.

A assessoria da polícia disse que não localizou em seus sistemas, até o momento, nenhuma ocorrência a partir dos dados informados.

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