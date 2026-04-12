SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Goiás utilizou ferramenta de IA (inteligência artificial) para prender dois homens que teriam matado um morador de rua, em Goiânia. Os suspeitos são pai e filho.

O morador de rua foi morto na rua 68, no Setor Central de Goiânia, na madrugada de quinta-feira (9).

A Polícia Militar foi acionada e, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as equipes de inteligência da corporação fizeram levantamentos para entender como o crime aconteceu e encontrar os responsáveis. Imagens de câmeras de monitoramento de comércios da região foram fundamentais para o avanço das investigações.

"A análise do material permitiu identificar características específicas do veículo suspeito, como danos visíveis na lataria, ausência da placa traseira, rodas sem calotas e marcas de queimadura no teto, elementos que ajudaram a filtrar e cruzar dados nos sistemas", explica o comandante de Policiamento da Capital, coronel Pedro Henrique Batista.

Com uso da plataforma de IA, que integra bases de dados das forças de segurança, a polícia conseguiu identificar o carro usado no crime. Os policiais fizeram buscas, conseguiram localizar os suspeitos e apreender o veículo e a arma utilizada no crime.

Durante a abordagem, a polícia descobriu que os suspeitos são pai e filho. O mais jovem contou que trabalha como entregador por aplicativo e que teria discutido com a vítima momentos antes do crime. Ele relatou que, após o desentendimento, foi até sua casa, pegou uma arma de pressão calibre 5,5 mm, retirou a placa do veículo voltou ao local onde o crime aconteceria, junto com o pai.

O que indicaria premeditação, segundo a secretaria.

Pai e filho foram presos em flagrante e encaminhados à Central Geral de Flagrantes de Goiânia, junto com os objetos apreendidos.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Os nomes da vítima e dos presos não foram divulgados.