RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na quinta-feira (9), um homem suspeito de administrar um laboratório de drogas em um condomínio de alto padrão na zona centro-sul de Manaus.

O suspeito, segundo a polícia, é Josué Gomes da Silva, que possui nacionalidade brasileira e americana. A corporação não informou se Josué constituiu advogado, e a reportagem não localizou a defesa dele.

A polícia suspeita de que Josué seja responsável por recrutar "mulas", pessoas que ingerem embalagens para atravessar divisas e fronteiras com o material dentro do corpo. A suspeita se dá porque parte da droga estava embalada em cápsulas.

Josué foi preso no condomínio Vieiralves, seis meses depois de a polícia receber denúncia anônima dando conta de que havia tráfico de drogas no endereço.

Em uma das incursões no local, policiais identificaram cheiro de drogas próximo ao apartamento.

Um outro homem, que não teve a identidade revelada, também foi preso em flagrante, suspeito de ter comprado drogas. A polícia encontrou o material no carro do suspeito.

No apartamento de Josué, policiais encontraram cocaína e materiais usados no preparo da droga, como balança de precisão, prensa e seladora, segundo as informações oficiais. Dois passaportes, um brasileiro e outro americano, foram apreendidos.