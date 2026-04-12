SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 17 anos denunciou ter recebido proposta com conotação sexual ao buscar emprego em uma hamburgueria de Ribeirão Preto (SP).

Jovem encontrou o anúncio em grupos de WhatsApp para trabalhar como freelancer em uma hamburgueria na zona oeste da cidade. Ao entrar em contato, informou a idade ao responsável pela vaga. Ela contou o caso à EPTV, afiliada da TV Globo na região.

Mesmo sendo adolescente, ela recebeu uma proposta para ganhar R$ 400 a mais se usasse roupas justas e curtas. A primeira oferta previa salário de R$ 1.300 para atendimento, caixa e limpeza, enquanto a segunda pagava R$ 1.700 para trabalhar com roupas curtas e decotes a fim de atrair clientes.

Mensagens obtidas pela emissora mostram que, após a oferta, o recrutador também pediu fotos da candidata. A adolescente relatou à EPTV choque e disse que ficou abalada com a situação.

Família procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência por importunação sexual. O UOL pediu informações à SSP (Secretaria de Segurança Pública), mas não teve retorno.

Ao UOL, o dono do estabelecimento reconhece que "errou" ao adotar a abordagem. Com medo de se identificar, já que relatou ter recebido ameaças, disse que apenas copiou e colou uma mensagem usada para todas as pessoas que entraram em contato, e que não percebeu que a candidata era adolescente, mesmo com a pergunta feita.

O proprietário mantém a hamburgueria fechada após a repercussão e negou intenção de ofender as mulheres. "Eu tentei uma forma ousada, errei e e reconheço isso. Nunca faltamos com respeito com ninguém lá e a estratégia foi baseada em outros lugares que vi e que dava certo", justifica.