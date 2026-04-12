SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos sem carteira de motorista foi preso em flagrante após atropelar e matar uma mulher de 36 anos na zona norte de São Paulo.
O acidente ocorreu na noite de ontem na Avenida Luiz Dumont Villares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo.
A mulher chegou a receber atendimento médico. Ela foi levada ao Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado pela polícia. Os agentes constataram que o jovem não tinha habilitação para dirigir.
O teste do bafômetro deu negativo para o consumo de álcool. O exame foi feito no momento em que a polícia encontrou e prendeu o condutor.
O suspeito vai responder por homicídio culposo na direção de veículo. Ele foi levado ao 39º Distrito Policial, onde permanece preso. A perícia técnica já iniciou a investigação do caso.