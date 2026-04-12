SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos morreu após ser atropelada na faixa de pedestres na noite de sábado (11) na avenida Luiz Dumont Villares, na Parada Inglesa, na zona norte de São Paulo.

A vítima, Elizete da Silva Santos, foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o motorista, de 19 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima atravessava a via após sair do trabalho, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis onde atuava como atendente quando foi atingida pelo veículo.

O limite de velocidade permitido no trecho é de 50 km/h.Com o impacto, a vítima sofreu politraumatismo, incluindo fratura de fêmur e lesões graves na cabeça, o que indica a força da colisão.

Ainda segundo a polícia, o motorista tentou fugir após o atropelamento e não prestou socorro à vítima. Ele foi detido por policiais militares pouco depois e levado a uma delegacia da região.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento, incluindo a velocidade do veículo, se o motorista respeitou a sinalização da faixa de pedestres e as condições do tráfego no momento do acidente.

A polícia também apura se há imagens de câmeras de monitoramento que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do atropelamento.

O caso ocorre poucos dias após outro atropelamento grave na Grande São Paulo. No início do mês, um motorista de 64 anos foi preso após invadir a calçada e atropelar quatro crianças em Diadema. Dois irmãos morreram no local.

Segundo a SSP , o homem conduzia um Hyundai Creta quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas, que estavam em frente a uma residência.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade antes de subir na calçada. Após o atropelamento, o carro ainda colidiu contra o portão do imóvel e veículos estacionados na via.

O motorista foi detido por moradores e agredido antes da chegada da polícia.