SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista morreu após o carro cair do estacionamento do supermercado Atacadão, que fica na rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra (SP), hoje.

Motorista perdeu o controle do veículo no estacionamento e o carro despencou de uma altura estimada entre dez e 15 metros. O automóvel caiu na rodovia Régis Bittencourt e ficou destruído, segundo o Corpo de Bombeiros.

Vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada pelas equipes de resgate, mas não resistiu. A morte foi constatada por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), informou a corporação. Acidente mobilizou três viaturas dos Bombeiros e foi registrada às 15h44.

Rede Atacadão afirmou, em nota, que um cliente perdeu o controle do carro e ultrapassou o limite do estacionamento. A empresa disse que acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente e que o atendimento foi prestado no local.

Atacadão declarou que está dando apoio e colaborando com as autoridades. A rede também informou que a unidade ficaria fechada neste domingo, em respeito ao cliente.