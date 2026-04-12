SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, instituto responsável pelo Enem, abre nesta segunda-feira (13) o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do exame de 2026. Os pedidos podem ser feitos até o dia 24 de abril.

Têm direito ao benefício estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, além de bolsistas integrais da rede privada com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50).

Também podem solicitar a gratuidade candidatos inscritos no CadÚnico (cadastro único para programas sociais do governo federal) e participantes do programa Pé-de-Meia.

Para realizar o pedido, os interessados devem acessar a página do participante, disponível no site do Inep.

Após o login por meio do Gov.br, o candidato precisa informar os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, e-mail e telefone para contato. O resultado da solicitação de isenção da taxa do Enem 2026 será divulgado no dia 8 de maio.

Os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas faltaram às provas do Enem 2025, deverão justificar a ausência dentro do mesmo período, de 13 a 24 de abril. A comprovação exige o envio de documentos conforme as orientações do Inep.

Apesar do início do processo de solicitação de isenção, o MEC (Ministério da Educação) ainda não divulgou o calendário oficial de aplicação das provas do Enem 2026.

Em 2025, o exame nacional teve 4,8?milhões de inscrições confirmadas. Com o resultado do Enem, os estudantes podem ingressar em universidades públicas, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), e instituições privadas a partir de programas como o Prouni (Programa Universidades para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

*

CALENDÁRIO PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026 E JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO ENEM 2025

- Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2026: 13 a 24 de abril

- Período de justificativa de ausência no Enem 2025: 13 a 24 de abril

- Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 8 de maio

- Recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 11 a 15 de maio

- Resultado do recurso da justificativa de ausência no Enem 2025 e da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: 22 de maio