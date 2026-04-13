SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo tem nesta segunda-feira (13) previsão de temperatura mínima de 16ºC e máxima, de 26ºC, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da administração municipal.

O dia começa úmido e com névoa, mas o sol deve aparecer logo pela manhã. Haverá grande amplitude térmica, segundo o CGE, e a umidade relativa do ar deve cair a 35% durante a tarde.

O céu deve permanecer ensolarado e com poucas nuvens durante todo o dia. À noite, por sua vez, volta a ficar nublado.

O mesmo deve ocorrer na terça-feira, para quando o CGE prevê mínima de 16ºC e máxima, de 26ºC.

Isso ocorre na esteira de um final de semana ensolarado durante o dia e gelado durante a noite.

No domingo, por exemplo, a média da temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 14,9ºC.

Ao menos até terça-feira não há previsão de chuva. De acordo com o banco de dados do CGE, a capital paulista acumula em abril deste ano 27,7mm de precipitação, o que corresponde a aproximadamente 42,5% da média esperada para o mês que é de 65,2mm.

O volume veio em sua maioria na semana passada, que registrou chuva de segunda a sexta-feira.

O primeiro dia útil da semana será também ensolarado no litoral paulista, do extremo sul ao extremo norte.

Em Santos, por exemplo, a segunda terá poucas nuvens com temperatura mínima de 17ºC e máxima, de 28ºC, diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Cenário parecido ocorrerá para Ilha Comprida e Praia Grande, Bertioga e Ubatuba.

O céu para parte do interior de São Paulo, por sua vez, permanecerá com muitas nuvens na maior parte do dia. É o caso de Araçatuba, onde a temperatura deve ficar entre 18ºC e 31ºC, e Bauru, cuja mínima prevista é de 17ºC e máxima, de 30ºC.

Isso não ocorre para Ribeirão Preto, onde o céu deve permanecer limpo com temperaturas que variam entre 19ºC e 32ºC, nem para Franca, para onde o Inmet prevê mínima de 17ºC e máxima, de 30ºC.