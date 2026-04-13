SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Cruzeiro de 21 anos morreu atropelado por um ônibus na noite deste domingo (12) após sair do jogo do Cruzeiro e Red Bull Bragantino, no estádio Mineirão.
O cruzeirense foi identificado pela polícia como Maicon Douglas Garcia Miranda, de 21 anos. Ele foi atingido pelo coletivo na esquina da avenida Coronel Oscar Paschoal com a avenida Presidente Carlos Luz, e seu corpo foi levado ao IML.
O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada neste domingo, por 2 a 1, em duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O sargento da Polícia Militar Douglas Alves Pereira presenciou o acidente. Ele afirma que o jovem corria ao lado direito do veículo quando o ônibus fez uma conversão à direita e o atropelou.
O motorista seguiu viagem sem perceber o atropelamento. "Eu estava do outro lado da via quando eu percebi que o ônibus foi fazer uma conversão à direita e que o torcedor estava correndo ao lado direito desse ônibus", relata o militar. Ele acrescenta que "quando vi o ônibus passando, percebi que esse torcedor tinha sido atropelado".
De acordo com testemunhas que estavam no local e presenciaram o acidente, o torcedor teria batido na porta do ônibus. Na sequência, o jovem teria tropeçado e caído por baixo do ônibus. Ele estava enrolado na bandeira do Cruzeiro.
O policial usou uma motocicleta para alcançar o coletivo e alertar o condutor. "Questionei por que ele não parou, e ele me informou que não percebeu que tinha atropelado esse torcedor", disse o militar. "A princípio, ninguém dentro do ônibus percebeu esse acidente", completou o sargento Pereira.
O condutor é habilitado e a documentação do veículo está regular. O motorista foi encaminhado a uma delegacia para prestar depoimento. O ônibus fazia o trajeto normal da linha 64 - Estação Venda Nova / Assembleia, via Carlos Luz.
A vitória ainda não tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento. A Raposa soma 10 pontos e sobe para a 17ª posição, a 1 ponto do Corinthians, primeiro time fora do Z4.
Na próxima rodada do Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão no sábado.