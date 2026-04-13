SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O túnel Ayrton Senna, que passa sob o parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi parcialmente bloqueado após uma colisão envolvendo ao menos dois veículos na manhã desta segunda-feira (13).

Acidente no sentido centro envolve um Porsche e um carro de passeio e bloqueia duas das três faixas do túnel. O acionamento para a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) aconteceu às 5h51, segundo informado pela companhia ao UOL.

Outro carro de luxo estaria envolvido na colisão, mas deixou o local em seguida, informaram testemunhas à TV Globo. Segundo o canal, testemunhas afirmaram que os veículos de luxo estavam disputando um racha. Garrafas de bebida e energético foram encontradas no carro.

Um homem de 31 anos que estava no carro de passeio precisou de atendimento médico após ficar com dores na coluna e na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h30, mais de uma hora após o acionamento, que, segundo a companhia, aconteceu às 6h08.

Mesmo com o atendimento à vítima ferida, somente uma faixa continuava liberada para tráfego de veículos às 7h30. O trânsito na região é intenso.

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