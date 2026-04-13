SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) negou pedidos de registro de novas canetas antiobesidade, usadas para tratar obesidade e diabetes tipo 2.

Três produtos à base de semaglutida e liraglutida buscavam autorização para comercialização no país. A rejeição, no entanto, foi publicada na manhã desta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União.

A empresa Cipla Brasil apresentava dois medicamentos com liraglutida, chamados de Plaobes e Lirahyp. Os dois eram soluções injetáveis de 6 mg/mL, sendo um deles com duas canetas aplicadoras e o outro, com três.

Já o da farmacêutica Dr. Reddys era de semaglutida, nomeado como Embeltah. A apresentação consistia em uma solução injetável de 1,34 mg/mL, acompanhada de caneta aplicadora e agulhas.

A publicação da Anvisa não informa as justificativas para proibição. O UOL entrou em contato com o órgão e aguarda retorno.

Anvisa anuncia revisão de regras sobre canetas emagrecedoras no BrasilAs versões tentavam entrar no mercado brasileiro como alternativa às opções já disponíveis. Com a negativa, tende a ocorrer a concentração das marcas já aprovadas, oferta ainda limitada diante da demanda e preços elevados.

A reportagem em contato com as duas empresas citadas. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

ENTENDA DIFERENÇA DE PRINCÍPIOS ATIVOS

Liraglutida funciona de forma semelhante ao hormônio GLP-1. Ele é produzido pelo intestino e faz aumentar a produção de insulina após as refeições, deixa o esvaziamento gástrico mais lento e promove sensação de saciedade. Tudo isso reduz o apetite e a ingestão de alimentos, levando à perda de peso, além de controlar a glicemia no caso de pessoas com diabetes.

Semaglutida também é um análogo de GLP-1. O princípio ativo está no Ozempic e no Wegovy, da farmacêutica Novo Nordisk, e apresenta maior potencial nos resultados. Enquanto a liraglutida promove uma perda de peso de 5% a 10%, a semaglutida chega a cerca de 15%.

Já a tirzepatida, composto do Mounjaro, age como dois hormônios. Além do GLP-1, ele atua no receptor do GIP, outro que também regula apetite, saciedade e produção de insulina. A substância, fabricada pela farmacêutica Eli Lilly, proporciona perda de peso de até 20%. Para as três substâncias, há casos em que a perda é superior.

Medicamentos oferecem proteção cardiovascular. Em diferentes proporções, as substâncias reduziram o risco de eventos cardíacos, com infarto e AVC, em pessoas com diabetes e/ou com obesidade e com risco para doenças do coração.

Remédios não agem sozinhos. Eles são chamados de tratamento adjuvante, ou seja, funcionam em conjunto com outras medidas, como ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente.