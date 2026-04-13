SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abre nesta segunda-feira (13), às 10h, as inscrições para o vestibular de meio de ano de 2026, com ingresso no segundo semestre. O cadastro deve ser feito até 5 de maio, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp.

São 180 vagas em cinco cursos, distribuídos entre os campi de Assis e Ilha Solteira. A taxa de inscrição é de R$ 210, com pagamento aceito via boleto, cartão de crédito ou Pix até o dia 6 de maio.

A primeira fase ocorre em 24 de maio, às 14h. A segunda etapa será aplicada em dois dias, 20 e 21 de junho, também no período da tarde. O resultado final está previsto para 10 de julho.

A maior parte das vagas está concentrada no campus de Ilha Solteira, voltada às engenharia. Em Assis, a novidade é o curso de língua e cultura chinesas, que receberá a primeira turma. A graduação prevê a possibilidade de até 20 estudantes cursarem os dois últimos anos na Universidade de Hubei, em Wuhan, com direito a duplo diploma.

As provas podem ser realizadas nas cidades de Assis, Bauru, Ilha Solteira, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo. No ato da inscrição, o candidato deve indicar o curso pretendido, a cidade de realização do exame e o sistema de concorrência (reserva de vagas ou acesso universal).

Nesse vestibular da Unesp, metade das vagas será destinada à ampla concorrência. A outra parte é reservada a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desta cota, há fatias específicas para candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI).

Candidatos que desejam solicitar a isenção ou a redução de 50% da taxa de inscrição têm até o dia 12 de abril para protocolar o pedido no site da Vunesp.

A universidade também oferece duas formas de aproveitamento das notas do Enem. Participantes do Enem 2025 podem utilizar a nota da prova objetiva para melhorar o desempenho na primeira fase do vestibular, caso o aproveitamento no exame nacional seja superior ao da prova da Unesp

Além disso, há uma modalidade paralela com 20 vagas específicas chamada Unesp-Enem para quem quiser utilizar as notas de 2024 ou 2025. As inscrições para este grupo ocorrem de 25 de maio a 25 de junho. É permitido participar tanto do vestibular tradicional quanto desta seleção via o exame do Inep simultaneamente

QUAIS DOCUMENTOS SÃO EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO?

O candidato deve informar CPF e RG (ou RNE), além de dados de filiação e histórico escolar. Casos específicos, como uso de nome social, sabatistas ou necessidade de atendimento especial, exigem o envio de laudos ou declarações digitalizadas até 6 de maio. O preenchimento do questionário socioeconômico é obrigatório para todos.

COMO É A PROVA?

A primeira fase tem 90 questões objetivas. A segunda fase é discursiva: 24 questões de conhecimentos específicos no primeiro dia e, no segundo, 12 de linguagens e uma redação.

QUEM TEM DIREITO ÀS COTAS?

Apenas estudantes que concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Alunos de colégios particulares (mesmo bolsistas) ou do Sistema S (Sesi/Senai) não podem concorrer nesta modalidade.

COMO FUNCIONA A COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO?

Inscritos nas vagas para pretos e pardos passarão por uma banca de averiguação de traços fenotípicos (cor da pele e características físicas). O processo pode ser presencial ou por videoconferência.

O QUE É O CANDIDATO TREINEIRO?

É o estudante que ainda não concluirá o ensino médio em 2026. Ele faz as mesmas provas para ganhar experiência, mas não disputa as vagas.

POSSO ESCOLHER UMA SEGUNDA OPÇÃO DE CURSO?

Sim. Após a divulgação da segunda chamada, candidatos classificados que ainda não foram convocados podem se inscrever para uma segunda opção em cursos com vagas remanescentes, entre os dias 16 e 19 de julho.

O QUE É A NOVA GRADUAÇÃO DE LÍNGUA E CULTURA CHINESAS?

Além do mandarim, o curso foca em formação sociopolítica e relações comerciais. Não é necessário conhecimento prévio do idioma para ingressar.

- Saiba mais sobre a graduação em língua e cultura chinesas

COMO FUNCIONA O DUPLO DIPLOMA?

A Unesp permitirá que metade da turma (20 alunos) curse os dois últimos anos na Universidade de Hubei, em Wuhan. Quem participar desse intercâmbio receberá diploma válido tanto no Brasil quanto na China.

QUAIS SÃO OS CUSTOS DO NOVO CURSO PARA O ALUNO?

Os estudantes selecionados para a etapa em Wuhan terão passagens aéreas, moradia e alimentação custeadas pelo governo chinês, além de uma bolsa mensal.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNESP MEIO DE ANO

- Pedidos de isenção e redução da taxa: 6 a 12 de abril

- Resultado da isenção/redução: 27 de abril

- Inscrições (vestibular): 13 de abril a 5 de maio

- Inscrições (via Enem): 25 de maio a 25 de junho

- 1ª fase: 24 de maio

- 2ª fase: 20 e 21 de junho

- Resultado final: 13 de julho

- Matrículas: 13 de julho a 6 de agosto