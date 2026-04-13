SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (12) na entrada de um motel no bairro Santa Marta, em Cuiabá
Jonilton Alves de Carvalho, 42, estava hospedado no motel Paradise há dois dias. À Polícia Militar de Mato Grosso, o gerente do estabelecimento informou que ele deu entrada com dois homens em um dos quartos do local.
A vítima estava saindo a pé do motel após a estadia quando caiu por volta das 16h. Momentos antes, o trio havia pagado a conta e os dois acompanhantes tinham ido embora.
Jonilton teria batido a cabeça contra a quina de uma mureta na porta. O socorro foi acionado, mas o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) já o encontrou morto.
Há indícios de que o homem tenha usado substâncias químicas antes de morrer. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o caso será investigado e aguarda retorno.