SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grave acidente envolvendo quatro veículos causou a morte de um casal, dois filhos e de um amigo da família, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

O caso ocorreu no início da noite de domingo (12), na rodovia SC-355, no trecho entre as cidade de Videira e Iomerê, no km 64.

As vítimas são o casal Wilhan Panigaz e Karine Tasca, 28, os filhos Anthony, 6, Arthur, 2, e Adriano Devens, 40, amigo da família. Todos estavam no mesmo carro, um modelo VW Gol.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um homem de 31 anos, suspeito de ter causado o acidente, estava em outro VW Gol, e teria tentado fazer uma ultrapassagem, batendo no carro onde estavam as vítimas. Com a colisão, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um VW T-Cross que vinha no sentido contrário.

O motorista do VW T-Cross foi socorrido, levado a um hospital da região e está fora de perigo, conforme a Polícia Rodoviária.

O impacto foi tão forte que três ocupantes do VW Gol, onde estava a família, foram arremessados para fora do veículo.

Um VW Golf, que estava no acostamento, também foi atingido no acidente. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Científica e o resgate trabalharam no local.

O motorista que teria causado o acidente fugiu do local, mas foi localizado e detido. O caso é investigado pela polícia.

A Prefeitura de Treze Tílias, cidade onde a família morava, publicou nota de pesar. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças e o amor compartilhado sejam amparo neste momento difícil", afirma trecho da nota.