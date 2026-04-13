SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 começa hoje e vai até 24 de abril.

Pedidos devem ser feitos na Página do Participante, no site do Inep, com login do gov.br. O sistema aceita solicitações até as 23h59 de 24 de abril.

Têm direito à isenção alunos do último ano do ensino médio na rede pública em 2026 e candidatos de baixa renda. Também podem solicitar estudantes com renda de até um salário-mínimo e meio que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, além de inscritos no CadÚnico.

Para iniciar o pedido, o candidato deve selecionar a opção "Justificativa de Ausência/Isenção" no site do Inep. Depois, precisa preencher dados pessoais e socioeconômicos, informar o NIS se usar o CadÚnico e anexar documentos em PDF, PNG ou JPG, com até 2 MB.

Quem faltou ao Enem 2025 e teve isenção precisa justificar a ausência no mesmo período e pelo mesmo canal. A justificativa é exigida para que o participante possa pedir nova isenção.

CALENDÁRIO DE RESULTADOS E RECURSOS

Resultado das solicitações de isenção sai em 8 de maio. Em caso de indeferimento, o recurso pode ser enviado de 11 a 15 de maio, com resultado final em 22 de maio.

Inep afirma que a aprovação da isenção não conclui a inscrição no Enem 2026. Mesmo com o pedido aceito, o estudante ainda terá de se inscrever quando o instituto abrir o período de inscrições, em data a ser divulgada.