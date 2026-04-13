SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) rejeitou três novos pedidos de registro de canetas emagrecedoras à base de semaglutida ou liraglutida para o tratamento de obesidade de diabetes tipo 2. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.

Tiveram registro negado os produtos Plaobes e Lirahyp (liraglutida), da farmacêutica Cipla, e Embeltag (semaglutida), da Dr. Reddy's. Com a recusa da Anvisa, tais produtos não podem ser comercializados neste momento no Brasil.

Esses produtos que tiveram o registro negado estavam em uma lista de 20 canetas emagrecedoras que tiveram sua análise priorizada pela Anvisa após um pedido do Ministério da Saúde, que deseja promover a fabricação nacional dos medicamentos para ampliar e qualificar o acesso a tratamentos e "reduzir a dependência tecnológica do país, fortalecendo a soberania e autonomia nacional".

As farmacêuticas, porém, ainda precisavam demonstrar qualidade, eficácia e segurança dos produtos para os quais solicitou o registro. A Anvisa não detalhou os motivos para a recusa.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com as farmacêuticas Cipla e Dr. Reddy's por email, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A patente da semaglutida, que era de propriedade da Novo Nordisk, expirou no dia 20 de março. Com isso, a Anvisa poderá aprovar o registro de novos medicamentos produzido por outras empresas.