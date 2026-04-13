SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) criou um simulado presencial no formato da primeira fase do vestibular. A prova será aplicada em 14 de junho, com taxa de R$ 100.

Organizado pela Comvest, as inscrições vão de 22 de abril a 8 de maio e devem ser feitas pela internet (https://www.comvest.unicamp.br/). O simulado será realizado em São Paulo, Campinas, Piracicaba e Limeira.

O exame terá 72 questões inéditas de múltipla escolha e duração de cinco horas. A aplicação começa às 13h, com abertura dos portões ao meio-dia.

Cada participante deverá indicar um curso, o que permitirá comparar o desempenho com as notas de corte do último vestibular. Segundo a comissão, a proposta é oferecer um parâmetro de preparação. O resultado não dá vantagem nem garante vaga no ingresso de 2027.

VESTIBULAR 2027

A Unicamp também já definiu o calendário do vestibular 2027. As inscrições serão abertas de 3 a 31 de agosto. Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos de 11 de maio a 5 de junho.

A primeira fase da Unicamp será aplicada em 18 de outubro. A prova será composta por 72 questões de múltipla escolha, sendo 12 de matemática, 12 de português e literatura, sete de inglês, 21 de ciências da natureza e 20 de ciências humanas.

Já a segunda fase ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro. No primeiro dia, todos os candidatos farão uma redação, além de responder a seis questões de português, duas perguntas interdisciplinares e duas questões de ciências da natureza.

Na edição de 2027, o processo seletivo contará com três novas obras na lista de leitura obrigatória. Além de "Memórias Póstumas [...]", as novidades são "Os Funerais da Mamãe Grande", de Gabriel García Márquez, e as canções de Paulo César Pinheiro. Veja abaixo a lista completa das nove obras de leitura obrigatória:

Canções: "Canto das três raças" (com Mauro Duarte); "Cordilheira" (com Sueli Costa); "Desenredo" (com Dori Caymmi); "Estrela da terra" (com Dori Caymmi); "Evangelho" (com Dori Caymmi); "Mordaça" (com Eduardo Gudin); " Na volta que o mundo dá" (com Vicente Barreto); "Navio fantasma" (com Francis Hime); "O dia em que o morro descer e não for carnaval" (com Wilson das Neves); "Pesadelo" (com Maurício Tapajós); "Velho arvoredo" (com Hélio Delmiro); "Vento bravo" (com Edu Lobo); "Viagem" (com João de Aquino); "Vontade de chorar" (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

"A Vida Não é Útil" - Ailton Krenak

"Prosas Seguidas de Odes Mínimas" - José Paulo Paes

"Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá" - Lima Barreto

"No Seu Pescoço" - Chimamanda Ngozi Adichie

"Olhos d?Água" - Conceição Evaristo

"Memórias Póstumas de Brás Cubas" - Machado de Assis

"Os Funerais da Mamãe Grande" - Gabriel García Márquez

"Morangos Mofados" (contos: "Diálogo", "Além do Ponto", "Terça-Feira Gorda", "Pêra, uva ou maçã?", "O dia em Júpiter encontrou Saturno", "Aqueles dois") - Caio Fernando Abreu

Canções: "Canto das três raças" (com Mauro Duarte); "Cordilheira" (com Sueli Costa); "Desenredo" (com Dori Caymmi); "Estrela da terra" (com Dori Caymmi); "Evangelho" (com Dori Caymmi); "Mordaça" (com Eduardo Gudin); " Na volta que o mundo dá" (com Vicente Barreto); "Navio fantasma" (com Francis Hime); "O dia em que o morro descer e não for carnaval" (com Wilson das Neves); "Pesadelo" (com Maurício Tapajós); "Velho arvoredo" (com Hélio Delmiro); "Vento bravo" (com Edu Lobo); "Viagem" (com João de Aquino); "Vontade de chorar" (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

Além do simulado presencial, a Comvest mantém provas online gratuitos com questões aplicadas entre 2017 e 2026.

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CALENDÁRIO VESTIBULAR UNICAMP 2027

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 11 de maio a 5 de junho de 2026

Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026

Prova de habilidades específicas - música: setembro de 2026

Aplicação da primeira fase: 18 de outubro de 2026

Aplicação da segunda fase: 29 e 30 de novembro de 2026

Provas de habilidades específicas: 2 a 4 de dezembro de 2026

Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 25 de janeiro de 2027