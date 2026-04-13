SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Roblox anunciou nesta segunda-feira (13) o lançamento de duas novas versões do jogo voltadas a menores de 16 anos. O Roblox Kids será direcionado a usuários de 5 a 8 anos, enquanto o Roblox Select atenderá o público de 9 a 15 anos.

Os critérios de idade incluem verificação de identidade, análise das interações dos usuários e a atribuição de classificação indicativa apropriada para cada jogo.

A decisão, conforme a plataforma, visa a ampliar a moderação e o controle parental, com gerenciamento de chats e mecanismos de bloqueio ou aprovação gradual definidos pelos responsáveis.

Para contas no Roblox Kids (de 5 a 8 anos), os jogos serão limitados a classificações indicativas mínima ou leve, com a comunicação entre usuários desativada e alterações visuais no design para diferenciar o tipo de conta.

Já nas contas Roblox Select (de 9 a 15 anos), a classificação indicativa poderá chegar ao nível moderado. As configurações de chat seguem o padrão das contas tradicionais, e o design também contará com distinções em relação aos demais perfis.

A plataforma afirma que as classificações mínima e leve podem conter violência ocasional leve, sangue irreal ou humor vulgar leve. Já a classificação moderada pode incluir violência moderada, sangue realista leve, humor vulgar moderado e conteúdo de jogos de azar não interativos.

O róturo restrito, por sua vez, pode conter violência intensa, sangue mais realista, humor grosseiro moderado, temas românticos, presença de álcool, linguagem forte e interações prolongadas com inteligência artificial. Essas experiências são restritas a usuários maiores de 18 anos que tenham verificado a idade.

A mudança ocorre em meio às discussões do ECA digital, legislação que obriga plataformas a adotarem mecanismos de verificação etária, controle parental mais rigoroso e remoção ágil de conteúdos nocivos.

Em vigor desde março, a norma enfrenta desafios de implementação, sobretudo na fiscalização. Publicações em redes sociais já ensinam como burlar sistemas de verificação, como os mecanismos de aferição de idade exigidos para acesso a determinados conteúdos.

O Roblox informa que usuários maiores de 16 anos terão acesso ao modelo padrão da plataforma. A transição entre os tipos de conta será automática, conforme o avanço da idade. Já usuários que não concluírem a verificação etária terão acesso restrito a jogos indicados para até 9 anos. Após a verificação, as contas serão ajustadas ao modelo correspondente, segundo o informado pela plataforma.