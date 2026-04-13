SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura e o Governo de São Paulo inauguraram nesta segunda-feira (13) um novo terminal de ônibus no extremo sul da capital paulista. Ao lado da estação Varginha da linha 9-esmeralda da CPTM, o local terá seis linhas de ônibus municipais e duas intermunicipais.

O terminal foi construído pela CPTM, inaugurado um ano e dois meses depois da própria estação Varginha, em um dos extremos da linha 9.

Na cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que pediu à Motiva, concessionária responsável pela operação da linha férrea, um estudo técnico para avaliar a expansão do ramal até Parelheiros.

Com a inauguração do terminal, a Motiva estima que o fluxo diário de passageiros na estação Varginha cresça 85%, alcançando 27 mil pessoas. O terminal, no entanto, será operado pela SPTrans, empresa municipal de transportes.

Na cerimônia, tanto Tarcísio como o prefeito Ricardo Nunes (MDB) fizeram acenos à família do ex-vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal em seis ocasiões e liderança política com grande influência na região.

Leite deixou de concorrer a uma vaga na Câmara Municipal nas últimas eleições depois de 24 anos de atuação. Ele foi citado em investigações do Ministério Público de São Paulo por supostas ligações com a empresa Transwollf, investigada por lavagem de dinheiro do PCC. O ex-vereador sempre negou qualquer irregularidade.

"Queria deixar um grande abraço ao Milton Leite, que Deus abençoe toda sua família. Ele foi um vereador que sempre pensou a região", disse Tarcísio.

A cerimônia foi acompanhada por dois filhos de Milton Leite, o deputado estadual Milton Leite Filho e o deputado federal Alexandre Leite, ambos do União Brasil.

"Todo mundo perguntou onde está o Miltão. Deixem o Miltão descansar. Essa obra foi idealizada há anos pelo vereador Milton Leite", disse Alexandre pouco antes de Tarcísio.

Já Nunes, que nasceu e cresceu na região, disse que Alexandre era conhecido como "filho de Milton Leite". "Agora é o Milton que é pai do Alexandre", disse.

A cerimônia também foi acompanhada por Regina Nunes (MDB), primeira-dama de São Paulo e candidata a deputada federal.