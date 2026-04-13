SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um Porsche bateu na traseira de um Fiat Palio dentro do túnel Ayrton Senna, na zona sul de São Paulo, e bloqueou o tráfego no local, por volta das 5h50, desta segunda-feira (13).

Duas pessoas que estavam no Palio ficaram ficaram feridas. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e preservar o local.

O Porsche era ocupado por um casal que fugiu depois do acidente, em outro carro de luxo.

O tráfego ficou bloqueado nas primeiras horas do dia e o trânsito ficou congestionado. Logo após o acidente, um agente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) organizou o fluxo para que os veículos passassem pelo meio dos dois carros envolvidos no acidente.

As vítimas que estavam no Palio, um homem de 51 e uma mulher de 31, apresentavam dores em diferentes partes do corpo. Eles foram socorridos pelo resgate, por volta das 7h30, e foram levados para a UPA Vila Mariana, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

De acordo com a TV Globo, os ocupantes do Palio disseram que o Porsche era acompanhado por outros dois Porsches em um aparente racha.

Rosineide Maria de Sousa, mãe da mulher que estava no Palio, identificada como Rafaela, disse à TV Globo que ficou em choque.

"Ela [filha] ligou e falou que vinham três carros em alta velocidade. Disse que um passou, outro parou mais na frente e o último bateu na traseira dela. Disse que o carro deu quatro rodadas [rodou dentro do túnel] e não conseguiu ver mais nada. Eu entrei em choque", contou.

De acordo com a pasta da segurança, o veículo foi apreendido e a perícia foi acionada. A investigação apura como o acidente ocorreu e a identidade do motorista. O caso foi registrado no 27º DP (Ibirapuera) e é investigado no 36º DP (Vila Mariana).