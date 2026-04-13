SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram em um grave acidente com quatro veículos em Santa Catarina.

Todas as vítimas fatais estavam no mesmo veículo, incluindo um casal e seus filhos. A colisão aconteceu na noite de ontem na rodovia SC-355, entre Videira e Iomerê, no interior catarinense.

Quatro carros se envolveram na batida, mas apenas ocupantes de um veículo, um Volkswagen Gol, morreram. Os ocupantes de um segundo Gol, de um Golf e de um T-Cross também se envolveram no acidente, mas não morreram. Um deles chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não se tem informação sobre seu estado de saúde.

Três ocupantes do carro com as vítimas fatais foram arremessados para fora do veículo com o impacto. As vítimas foram um pai, uma mãe, ambos de 28 anos, dois filhos, ainda crianças com 2 e 6 anos, e um amigo do casal, de 40 anos.

Possível causador do acidente fugiu, segundo a Polícia Militar. O motorista do segundo VW-Gol foi para casa após a ocorrência. Ele teria, segundo informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, tentado ultrapassar na via e colidiu com o veículo das vítimas, que perdeu o controle e colidiu com outro carro eu vinha em sentido contrário.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para colher detalhes sobre a investigação do ocorrido. Havendo manifestação, este texto será atualizado. A reportagem também tenta identificar as vítimas fatais.