SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein abriu nesta segunda-feira (13) as inscrições para o vestibular de meio de ano em enfermagem.

Ao todo, são 70 vagas, sendo 55 destinadas ao vestibular tradicional e 15 reservadas a candidatos que optarem pelo ingresso via nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A graduação tem duração de quatro anos e, ao longo do curso, os estudantes cumprem mais de mil horas de estágio obrigatório, com atuação em cenários reais de atendimento.

O processo seletivo tem três modalidades de inscrição. No vestibular tradicional, a seleção acontece em fase única, composta por uma redação e 50 questões ?das áreas de língua portuguesa, inglês, história, geografia, biologia, química, física e matemática.

Já os candidatos que optarem pelo ingresso via Enem devem indicar essa escolha no momento da inscrição. A classificação será baseada no desempenho obtido pelo estudante nas edições de 2024 ou 2025, sem necessidade de realização da prova do vestibular.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até o dia 2 de junho, por meio do site da instituição (https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem_gradtp2/p?sku=2&cidade=sp&gad_source=1&gad_campaignid=23670931140&gbraid=0AAAAADyuyfdFeljExNHf862kf8aaRdWBC&gclid=Cj0KCQjws83OBhD4ARIsACblj1_XbYpxNHRjgLlbZr0NKyr12eb0vhN1dH6ysKZq-frcMDmCfgFb5lYaAmsAEALw_wcB) ou pelo portal da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/FEAE2601) ?responsável pela organização do vestibular.

Para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional, a prova será em 21 de junho, das 14h às 18h, em São Paulo.

As taxas de inscrição variam de acordo com a forma de ingresso. Para o vestibular tradicional, o valor é de R$ 174. Já os candidatos que escolherem utilizar as notas do Enem de 2024 ou 2025 pagarão R$ 60.

O cronograma do processo seletivo prevê a divulgação da lista de aprovados em primeira chamada no dia 13 de julho, no site da Vunesp. Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula nos dias 13 e 14 de julho. Segundo a instituição, o valor da mensalidade do curso é de R$ 2.920.

A formação inclui experiências em hospitais do Einstein e em instituições parceiras. Os alunos também têm acesso a estágios extracurriculares, programas de monitoria com incentivo financeiro ?que pode chegar a 50% de desconto na mensalidade?, participação em projetos de pesquisa e inovação, além de oportunidades de intercâmbio internacional.

"A integração entre ensino, pesquisa e assistência é um dos principais diferenciais do curso", afirma Andrea Gomes da Costa Mohallem, coordenadora da graduação em enfermagem da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.

"Desde o início, o aluno é inserido em um ambiente que favorece o desenvolvimento do raciocínio clínico, da tomada de decisão e da atuação em equipe, competências essenciais para o cuidado em saúde", conclui a coordenadora.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DE MEIO DE ANO FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN - ENFERMAGEM

- Período de inscrições: 13 de abril até 2 de junho

- Valor da taxa de inscrição: Vestibular tradicional - R$ 174; Via nota do Enem - R$ 60

- Divulgação da lista de aprovados em primeira chamada: 13 de julho