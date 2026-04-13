SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe e cortar o dedo dela para realizar transações bancárias.

O suspeito foi preso no sábado ao chegar para o velório da mãe. Com ele, os policiais apreenderam dinheiro e objetos roubados da casa da vítima, uma servidora pública de 53 anos.

A mulher foi encontrada morta com sinais de violência e um dedo amputado. A Polícia Militar isolou a casa para o trabalho dos peritos e notou que o local estava revirado.

O suspeito invadiu a casa na noite de sexta-feira, segundo a polícia. A ausência do dedo da vítima indica que o suspeito usou a digital para desbloquear o celular e fazer transações bancárias, de acordo com as investigações.

Câmeras de segurança mostram que um casal entrou na casa e saiu horas depois em um táxi, chamado pelo próprio filho da vítima. O casal fugiu passando por São Pedro, Piracicaba e depois Campinas, onde também se hospedaram em um hotel.

A mulher que aparece nas imagens foi identificada como comparsa do crime. A polícia pediu a prisão de ambos, mas ela está foragida.

O suspeito tentou enganar a polícia publicando mensagens que afirmavam que ele não sabia da morte da mãe. Para despistar, o suspeito dizia que estava na cidade de São Paulo, onde ele mora, indo para Santa Maria da Serra, onde aconteceria o velório da mãe.

A prisão ocorreu na cidade de Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. Equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) registraram o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.