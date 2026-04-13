SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três motociclistas disfarçados de entregadores assaltaram uma mulher que entrava no condomínio onde mora no Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo, na noite da última quarta-feira (8).

Segundo o marido da vítima, os assaltantes levaram o celular e a aliança, e estavam armados.

O caso foi divulgado inicialmente pelo site Metrópoles.

As imagens de segurança do condomínio registraram a abordagem. O assaltante estaciona a moto em frente ao prédio ao ver a mulher se aproximar do portão. Com a sacola de entrega nas costas, e de capacete, ele aponta a arma para a vítima e exige o celular e a aliança.

Um segundo motoqueiro, com uma mochila nas costas, se aproxima, pega o celular da vítima, e os dois vão embora.

O estado de São Paulo teve queda nos registros de roubos, furtos e latrocínio no primeiro bimestre de 2026, apontam os dados da secretaria estadual.

No estado, os roubos caíram de 30.180 registros no ano passado para 23.719 -redução de 21%. A capital acompanhou essa tendência, com 14.870 roubos no bimestre, 15% a menos do que no mesmo período do ano passado.

Em nota enviada há duas semanas, na ocasião da divulgação das estatísticas criminais do estado no primeiro bimestre de 2026, a secretaria de Segurança Pública disse que houve queda de 20% nos roubos de celular no bimestre. "Foram 8430 ocorrências registradas no período, ante 10.587 no comparativo com 2025", diz a secretaria.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) atribuiu o resultado a aumento do policiamento nas regiões de maior incidência do crime e operações da Polícia Civil para identificar e prender criminosos que abastecem o mercado ilegal de aparelhos roubados.

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