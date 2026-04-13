SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros da Estação Osasco de trem podem fazer a declaração do Imposto de Renda de graça entre os dias 13 e 30 de abril.

O serviço está disponível na estação Osasco, que atende as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela Motiva. O atendimento presencial ocorre em parceria com a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

População poderá receber orientação de estudantes e profissionais, e auxílio no preenchimento do documento. O objetivo é ajudar os passageiros a resolver pendências fiscais ainda durante o trajeto diário, informou a Motiva, em nota.

O atendimento ocorre apenas em dias úteis. Os horários são das 13h às 15h às segundas, quintas e sextas-feiras; e das 9h às 11h às terças e quartas-feiras.

É preciso levar os documentos exigidos pela Receita Federal. A lista inclui comprovante de rendimentos, incluindo os emitidos pelo empregador, documentos pessoais, relação de bens (caso tenha) e a declaração de Imposto de Renda do ano passado, se tiver sido realizada.

Quem não tiver todos os papéis recebe orientação. Nesses casos, a equipe explica o processo e permite agendar atendimento online ou presencial na universidade para alguma data posterior.

PRAZO E REGRAS DO IMPOSTO DE RENDA

O prazo para entrega da declaração termina em 30 de maio. O contribuinte que atrasar ou não enviar o documento pode ser punido com pagamento de multa e ficar com outras pendências fiscais pendentes.

A prestação de contas é obrigatória para quem atinge os critérios do governo. As regras completas de rendimentos para o ano-base 2025 estão disponíveis no portal oficial do governo federal.