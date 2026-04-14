SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar seco vai seguir nos próximos dias sobre grande parte do Brasil, o que vai deixar o clima ensolarado e o tempo estável na região metropolitana de São Paulo. A temperatura permanece em elevação com expectativa de calor durante as tardes.

A meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, explica que um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar sobre o Sudeste dificultando a formação das grandes nuvens e a ocorrência de chuva. "A população poderá aproveitar os dias de tempo firme para fazer diversos tipos de atividades, mas é preciso ter atenção com a queda dos níveis de umidade do ar."

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça-feira (14) terá predomínio de sol e com os termômetros em elevação com o passar das horas. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens e a queda da temperatura. Mesmo assim, a mínima deve ser de 17°C de madrugada e a máxima pode chegar a 27°C.

O CGE informa ainda que a umidade do ar pode ficar mais baixa do que o ideal nos horários mais quentes, atingindo taxas próximas dos 35%. A OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que umidade do ar abaixo dos 60% já é prejudicial à saúde humana, principalmente, de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

De acordo com o banco de dados do CGE, o mês de abril acumulou até esta segunda 27,7 mm, o que corresponde a aproximadamente 42,5% da média esperada para o mês, que é de 65,2mm.

Em outras áreas do estado e da região Sudeste podem ocorrer chuvas isoladas. A Climatempo prevê que há chance de chuva moderada a forte pela manhã no litoral sul de São Paulo devido à influência marítima, e chuva fraca no nordeste de Minas Gerais.

Nas demais regiões, a manhã segue firme. Entre o fim da manhã e início da tarde, as chuvas aumentam no litoral do Espírito Santo e no norte, nordeste e leste mineiro, ainda fracas. O restante da região permanece com tempo estável devido à massa de ar seco.

As temperaturas ficam mais elevadas em grande parte de São Paulo e no interior de Minas Gerais, enquanto a umidade relativa do ar entra em atenção, podendo ficar abaixo dos 30% em áreas do interior paulista e Triângulo Mineiro.

Os locais que devem ter mais precipitação nesta terça, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), são o Norte, o litoral do Nordeste e o oeste do Rio Grande do Sul, onde o instituto mantém um alerta laranja, de perigo, para tempestades, com chuva de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos..