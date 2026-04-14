Leonardo Minervino afirma que o objetivo principal do Palco Giratório este ano é proporcionar ao público "um olhar inteligente, sensível e participativo" para uma série de questões sociais contemporâneas.

O circuito começa amanhã (15), em Porto Alegre, com o espetáculo Frankinho uma história em pedacinhos, do Rio Grande do Sul, dirigida à infância. Trata-se de uma história inspirada na obra Frankenstein, da escritora Mary Shelley. O espetáculo do coletivo gaúcho aproxima arte e ciência para estimular a criatividade do público. O circuito segue da capital gaúcha para Pernambuco e, depois, Santa Catarina.

A maioria dos espetáculos tem indicação etária livre ou a partir de 14 anos. Por isso a gente fala que é um projeto cuja circulação aborda todos os públicos".

Homenagem

A edição do Palco Giratório 2026 vai homenagear o grupo Sobrevento, referência internacional no teatro de animação, que está completando 40 anos. O grupo foi criado no Rio de Janeiro e está radicado em São Paulo, onde mantém atividades sem interrupção.

É uma forma de homenagear quem já está há muitos anos na cena; quem faz a diferença, quem transforma também as artes cênicas no Brasil e que serve de inspiração para tantos grupos, para tantos públicos, tantos fazedores de cultura.

O Sobrevento apresentará o espetáculo de animação Para Mariela, que aborda de maneira sensível e poética os sonhos de uma vida simples e os desafios da imigração, a partir de histórias reais de crianças bolivianas.

Curadoria nacional

A escolha dos trabalhos artísticos foi feita pela curadoria nacional do Sesc. Em cada departamento regional, o Sesc tem uma profissional que atua com arte cênica, compõe a rede de curadoria e assiste mais de 150 espetáculos para definir os trabalhos artísticos que vão circular.

Então, é fruto de muito trabalho coletivo e de muita diversidade de olhares para a cena contemporânea brasileira, não só centrado em um determinado estado, uma região do Brasil, mas com representatividade territorial do país.

Alguns estados, como Rio Grande do Sul e Pernambuco, incluem em festivais espetáculos dos 16 grupos artísticos. Outros fazem mostras, que são recortes dos grupos participantes da nova edição do Palco Giratório. Cada estado tem autonomia para compor a programação. Junto com esses grupos que vão circular pelo Brasil, a gente tem grupos locais,porque o Palco Giratório é, por essência, um projeto de intercâmbio das artes cênicas, disse Leonardo Minervini.

Manifestações artísticas realizadas no ano passado pelo Sesc reuniram 33 milhões de espectadores no país.

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Palco Giratório do Ses | Porto Alegre