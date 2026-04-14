SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu os escombros de dois imóveis na favela do Moinho, na região central de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). Três equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local.

O fogo, ao lado das linhas 8-diamante da Via Mobilidade e 10-turquesa da Tic Trens, foi rapidamente controlado. Ninguém ficou ferido.

A maior parte dos moradores já deixou a comunidade como parte do plano da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de remoção e demolição das habitações desocupadas. As famílias receberam auxílio para a mudança.